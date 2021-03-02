Белград, , 09:17 — REGNUM Вечером 1 марта специальный представитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак провел встречу с главой КФОР (миссия НАТО в Косово, действующая по мандату ООН) Франко Федеричи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Лайчак назвал встречу хорошей возможностью «подтвердить трансатлантическое единство».

Напомним, европейский посредник находится к Косово с трехдневным визитом, по завершении которого направится в Сербию.

Дипломат ожидает немедленного возобновления диалога между Сербией и Косово после прихода к власти нового правительства.

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