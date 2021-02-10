Вашингтон, 11 февраля, 2021, 00:29 — ИА Регнум. Рабочую группу по Китаю, которая будет работать в оперативном режиме, в том числе для отражения вызовов в сфере обороны, создали в Пентагоне. Об этом 10 февраля объявил президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Группа будет работать оперативно. В нее войдут как гражданские, так и военные эксперты из министерства обороны США», — цитирует газета The Financial Times американского лидера.

По словам Байдена, созданная группа подготовит свои рекомендации по действиям Пентагона относительно Китая в течение нескольких месяцев.

«Нам необходимо отвечать на растущие вызовы Китая, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — сказал Байден.

Отмечается также, что рабочая группа будет представлена 15 экспертами в области обороны, разведки, китайских технологий, альянсов и партнёрств США в Азии. Возглавит группу специальный помощник главы Пентагона Илай Ратнер.