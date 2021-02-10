Вашингтон, 10 февраля, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Применение американцами военной силы должно быть крайней мерой, заявил 10 февраля президент Штатов Джо Байден в Пентагоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мясорубка

Главной миссией Пентагона он назвал «сдерживание агрессии со стороны врагов». Боевые действия США вести будут, «если это потребуется».

США будут побеждать в войнах — этого требуют соображения безопасности, сказал Байден и добавил:

«Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский министр обороны Ллойд Остин 5 февраля заявил, что Пентагон намерен провести ревизию размещения своих военных сил, ресурсов, а также своих стратегии и миссий.