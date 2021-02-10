Москва, 10 февраля, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что привилась российской вакциной от коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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»В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в России, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утверждённых на национальном уровне вакцин», — приводит её слова ТАСС.

Вуйнович добавила, что чувствует себя хорошо. При этом она не уточнила, прививка каким именно препаратом ей была сделана.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» производства государственного научного центра «Вектор».