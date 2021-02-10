Тюмень, 10 февраля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Жители Югры, Тюменской области и Ямала лидируют в России по уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В частности, жители Югры открыли 64 тысяч индивидуальных инвестиционных счётов, Тюменской области — 39 тысяч, Ямала — 21 тысячу. В целом это в два раза больше, чем январе 2019 года.

По России число индивидуальных инвестиционных счетов достигло 3,5 млн, оборот по ним в 2020 году составил 1,4 трлн рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Наибольшее количество оборотных средств приходится на сделки с акциями — 86%, сделки с государственными и корпоративными облигациями — 10%, с биржевыми фондами — 4%.

Индивидуальный инвестсчёт — это брокерский счёт для торговли на бирже, который позволяет получить выгодные налоговые льготы при соблюдении ряда условий.