Киев, 10 февраля, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Правительство Украины официально запретило регистрировать в стране вакцины от коронавируса российского производства.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

Об этом говорится в постановлении от 8 февраля 2020 года, подписанном премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Документ был опубликован вечером 10 февраля, почему возникла такая задержка с обнародованием, правительство не поясняет, передает корреспондент ИА REGNUM.

В постановлении говорится, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, «разработка и/или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной радой государством-агрессором, запрещается».

Также в документе отмечается, что поставка и проверка вакцин против коронавируса от других производителей будет регулироваться договоренностями, подписанными Украиной в рамках глобального механизма COVAX.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины не раз заявляли, что не допустят использования российской вакцины в стране.

9 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что если Украина не хочет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим странам, которые намерены приобрести препарат, достанется больше. Вместе с тем он констатировал, что на Украине, очевидно, есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной, и очевидно, что количество таких людей абсолютно не малое, а позиция руководства Украины — это позиция «абсолютного меньшинства».