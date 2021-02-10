Рим, 10 февраля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Руководитель итальянского национального профсоюза Cgil Маурицио Ландини на встрече с кандидатом в премьер-министры Италии Марио Драги поднял в том числе и вопрос о «ius soli», то есть об автоматическом предоставлении гражданства родившимся на территории страны, рассказал Ландини в интервью Il Fatto Quotidiano в среду, 10 февраля.

Freedom House Беженцы

Только такие правила смогут создать в Италии необходимое «социальное равенство», подчеркнул Ландини.

Ряд политиков в свою очередь выразил удивление тем фактом, что обсуждение такого вопроса инициировал лидер профсоюза. «У нас миллионы потенциальных безработных, а глава так называемого профсоюза рабочих просит новое правительство об автоматическом гражданстве для детей мигрантов. Это нормально?» — написала на своей странице в Twitter лидер оппозиционной правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 годаправящая либерал-популистскаякоалиция Италии после выходаиз неепартии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

Читайте также: Много шума — и ничего? Как в Италии не поменялось правительство

Тем не менеепрезидент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации. Предполагается, что новое правительство поддержат все основные парламентские партии (популисты, правые и либералы), кроме правоцентристов из «Братьев Италии».