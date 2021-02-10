Минск, 10 февраля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. С запоздалой реакцией на принятое 4 февраля совместное заявление парламентарием Польши и Литвы по случаю 275-летия со дня рождения польского национального героя Тадеуша Костюшко выступил 10 февраля председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных. Заявление бывшего дипломата опубликовало главное белорусское госинформагентство.

House.gov.by Андрей Савиных

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«Отдавая дань памяти выдающемуся земляку Тадеушу Костюшко, его стремлению к идеалам свободы и справедливости, его таланту и историческому наследию в связи с годовщиной его рождения, мы с глубоким сожалением отмечаем неуклюжую и неуместную попытку комитетов по иностранным делам парламентов Польши и Литвы использовать эту историческую дату для вмешательства во внутренние дела Белоруссии», — заявил Савиных.

Он призвал парламентариев соседних стран, сообщает БелТА, «отказаться от попыток манипуляций историческими событиями в своих мелких и неубедительных политических играх», отметив: «Желание спрятать несостоятельные заявления за известной исторической личностью в реальности становится яркой демонстрацией провала попыток по дестабилизации обстановки в нашей стране».

Напомним, 4 февраля комитеты по иностранным делам парламентов Польши и Литвы выступили с совместным заявлением по случаю 275-ой годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко. В документе сказано: «Мы, избранные на свободных и демократических выборах представители наших народов, выражаем солидарность с народом Белоруссии, стремящимся к демократическим переменам в стране после очередных нечестных выборов, которые были организованы незаконным режимом А. Лукашенко 9 августа 2020 года». Парламенты этих стран, как и другие парламенты стран Евросоюза не признают Национальное собрание Белоруссии законно и демократически сформированным парламентом.

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