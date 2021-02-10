Москва, 10 февраля, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Решение Следственного комитета России объявить в международный розыск Леонида Волкова, соратника осуждённого блогера Алексея Навального, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 10 февраля в социальной сети Facebook.

putnik Алексей Навальный и Леонид Волков

«А чего искать? Все же знают где он! Петрова с Баширововым заслать и нет проблем!», — шутит Mikhail A.

Многие пользователи поддержали решение СК и хотели бы, чтобы данная личность была передана иностранным государством, в котором она скрывается, в российским правоохранителям.

«Срок бы увеличить! Такая рожа должна чуть уменьшится на пару размеров. Мало того, и деньги украденные у донатеров вернуть неплохо было бы», — пишет Луиза П.

Некоторые граждане уверены, что необходимо решить вопрос с Волковым согласно законодательству России. Но они также отмечают и иные пути, ведь этот гражданин, согласно данным следствия, привлекал несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях.

«Вот и хорошо! Хотя, Израильский метод устранения врагов народа тут сработал бы вернее», — считает Доктор M.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что Волков скрывается там, откуда выдачи нет. Люди уверены, что данная личность призвана устроить развал Российской Федерации и враги нашего государства этого гражданина просто так не отдадут.

«Боюсь, только не выдадут это счастье, самим надо. Кто же за либеральное дело страдать-то будет?», — задаётся вопросом Larisa R.

Напомним, 10 февраля соратник осуждённого блогера Алексея Навального Леонид Волков был объявлен в международный розыск.