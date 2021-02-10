Москва, 10 февраля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Россельхознадзор вводит временные ограничения на экспорт свиней и продукции свиноводства из Гонконга из-за ухудшения ситуации с вирусом африканской чумы свиней в данном регионе, сообщает 10 февраля пресс-служба ведомства.

Stuart Webster Свинина

Как уточняется, с сегодняшнего дня вводится запрет на ввоз в Россию из Гонконга продукции из свинины, диких и домашних свиней, продуктов убоя свиней, спермы и эмбрионов домашних свиней.

Также запрещается ввоз бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, ввоз охотничьих трофеев и сырья из свинины, предназначенного для производства кормов для животных.

Кроме этого, вводится запрет транзит по российской территории домашних и диких свиней, происходящих с территории Гонконга.