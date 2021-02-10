Бишкек, 10 февраля, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В здание Бишкекского городского суда проникли неизвестные и вскрыли сейфы в кабинетах судей. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля, пишут киргизстанские СМИ.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Грабители

В судебном органе утверждают, что преступники не похитили ни одного уголовного, административного или гражданского дела.

Почему так плохо охраняется здание суда, на рассмотрении которого находится целый ряд громких уголовных дел, возбужденных против бывших и нынешних чиновников, в Бишкекском горсуде пояснять не стали.