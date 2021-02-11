Кострома, 11 февраля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Жители четырёх районов Костромской области могут лишиться права избирать глав. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила заместитель председателя комитета Костромской областной думы по госустройству и местному самоуправлению Елена Шахова.

Наталья Диева Указатель

Речь идёт об Антроповском, Межевском, Парфеньевском и Судиславском районах региона. В этих муниципалитетах ожидается реформа, после которой районы будут преобразованы в муниципальные округа. Несмотря на то что федеральный закон о местном самоуправлении предусматривает возможность выборов главы муниципального округа населением, Шахова полагает, что этот вариант уйдёт в прошлое.

«Преобразование района в муниципальный округ не означает автоматическую отмену прямых выборов. Но, судя по тому, что нейские депутаты приняли решение об объединении города Неи и семи сельских поселений Нейского района в единый муниципальный округ и прописали, что избирать сити-менеджера будут депутаты (соответствующее решение районные депутаты приняли 27 января 2021 года, документы направлены на утверждение в Костромскую областную думу — ИА REGNUM), полагаю, что опыт будет повторён и этих четырёх районах», — сказала Шахова.

Депутат считает, что муниципальная реформа могла бы решить ряд кадровых и экономических проблем в районах.

«Для районов с небольшими сельскими поселениями, слабой экономикой подобные преобразования могут пойти на пользу. Это решило бы кадровые вопросы на уровне глав и депутатов сельских поселений, к тому же округу с консолидированным бюджетом будет проще участвовать в развивающих государственных программах, предполагающих софинансирование, не нужно будет тратить большие средства на выборы глав. Но позиция КПРФ такая — мы за прямые выборы, потому что видим ситуацию в Костроме, где при «двуглавой» системе (В Костроме с 2010 года глава города избирается из числа депутатов городской думы и обладает представительскими функциями, а глава администрации (сити-менеджер), отвечающий за хозяйственные дела, выбирается на конкурсной основе — ИА REGNUM), спросить за ту или иную проблему не с кого», — добавила Шахова.

В случае, если события будут развиваться по такому сценарию, в ближайшем будущем жители Антроповского, Межевского, Парфеньевского и Судиславского района смогут выбирать лишь депутатов районных советов. Парламентарии, в свою очередь, будут утверждать сити-менеджера из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией.