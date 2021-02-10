Ярославль, 10 февраля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Спасатели «Пожарно-спасательной службы Ярославской области» выручили уток из ледового плена. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Спасательная операция

Спасательная операция проходила на реке Урочь в Заволжском районе Ярославля. Утки здесь живут круглогодично из-за большой проточности воды. В этом году из-за морозов река замерзла. Птицы ютятся на берегу и пытаются зарыться в снег.

Лед в этом месте от 15 до 30 сантиметров. Спасатели с помощью бензопил и колунов смогли расширить полынью, чтобы утки с берега вновь оказались в реке.