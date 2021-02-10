Минск, 10 февраля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Неожиданную смелость и владение вопросом превращения польских повстанцев в «белорусских национальных героев» следует рассматривать как проявление порыва молодого российского дипломата, выражавшего через официальный аккаунт посольства России в Белоруссии всего лишь своё частное мнение. Об этом в опубликованном 10 февраля интервью РИА Новости заявил руководитель посольства Дмитрий Мезенцев.

Belarus.mid.ru Дмитрий Мезенцев

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«Что ж, если этот эпизод видится важным, отмечу: один из молодых сотрудников посольства, который интересуется историей, порывистый и по-своему смелый, из «постсоветского поколения», посчитал возможным высказать свое личное мнение в аккаунте Национального исторического музея. Он видит в этом свою личную позицию. При этом хочу подчеркнуть, что всегда сложно судить о событиях прошедших столетий, а в данном случае — века 18-го, через призму наших современных оценок, взглядов, миропонимания века 21-го. Согласен с посылом МИДа Белоруссии: такую работу надо делегировать профессиональным историкам», — сообщил посол России.

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Мезенцев сообщил также: «Не следует искать ответы на вопросы, которые сейчас ставит жизнь, исключительно в прошлом. Когда мир становится еще сложнее, надо стремиться определять пути сотрудничества на фундаменте единых подходов. Иначе мы, оставаясь во власти эмоций, будем становиться заложниками только оценок (отдельных — ред.) событий далекой истории».

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«Для всех нас, в том числе и для этого дипломата, возникший спор — еще одно подтверждение того, сколь велико значение сказанного слова. В каждом обществе есть люди, которые имеют различные точки зрения, это важно и естественно, но также важно быть терпимым, уважать мнение других и не хвататься за «холодное оружие», которое хранится и в исторических музеях, чтобы «рубить» направо и налево. Полагаю в ближайшее время побывать вместе с коллегами в Национальном историческом музее, ознакомиться с десятками экспозиций, в том числе и с выставкой, посвященной судьбе Костюшко», — сообщил посол России в постсоветской республике.

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