Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Проблемные стройки жилых домов и жилых комплексов, сдачи которых в эксплуатацию ждут дольщики, обсудили 10 февраля в петербургской администрации, определив, кто отстаёт от графика.

Елена Молчанова ИА REGNUM Новостройки Петербурга

Так, согласно полученной на совещании информации, общая готовность ЖК «На Заречной», который строила обанкротившаяся группа компаний «Норманн», составляет 80% по графику, ввести его в эксплуатацию надеются в III квартале 2021 года.

По ЖК «Три апельсина» завершены все конкурсные процедуры, заключены договоры с субподрядчиками, дом также надеются сдать в III квартале 2021 года, хотя вентиляция готова только на 20%, оштукатуривание фасада — на 30%, а ремонт и восстановление лифтов — на 15%.

ЖК «Вариант» в Пушкине планируется ввести в эксплуатацию в июле 2021 года. На данный момент объект готов наполовину.

По ЖК «Морской конек» конкурсный управляющий УК «Балтик С» сообщила, что в рамках банкротства застройщика подписано соглашение с инвестором о завершении строительства. Договор технического заказчика сейчас согласовывают.

ЖК «Панорамы Залива» на Двинской улице, 8 готов уже на 95% — идет установка стальных ограждений парапета паркинга, отделочные работы первых этажей и монтаж вентиляции. По заверениям застройщика, завершить работы планируется в конце февраля. Сейчас объект проверяет Госстройнадзор.

Жилой дом, который «СК «Дальпитерстрой» возводит в Парголово, тоже готов на 95% и будет сдан в I квартале 2021 года, утверждает застройщик.

ЖК «Знание» в поселке Шушары отстает от утвержденного графика, его планируют сдать только во II квартале 2021 года.

Многоквартирный дом № 40 того же «Дальпитерстроя» готов только на 20%, там занимаются перекрытиями 11-го этажа и стеной 12-го этажа. Закончат стройку не раньше I квартала 2022 года.

ЖК «Светлана» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, но уже возникли вопросы. Теперь Смольный вместе с прокуратурой следят, чтобы застройщик в кратчайшие сроки устранил проблемы с постоянным электроснабжением объекта, учитывая 16-градусный мороз.

По данным на конец декабря 2020 года, в Петербурге жильем были обеспечены 82% граждан, состоявших в Реестре обманутых дольщиков к началу 2019 года. Это 1025 человек. Планируется, что оставшиеся 192 человека получат свое жилье летом 2021 года.

«Мы были готовы обеспечить 100%. Изменились правила: у нас теперь не обманутые дольщики, а проблемные дома. К 2023 году закроем такие проблемные объекты, как «Три апельсина», «На Заречной». Пришлось выделить из бюджета 2,5 млрд рублей. В 2023 году сдадим последний дом», — отмечал губернатор Петербурга Александр Беглов.