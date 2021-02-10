Москва, 10 февраля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Одной из целей внешнего вмешательства в дела России является оказание влияния на молодое поколение в России. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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«Нужно повышать эффективность совместной межведомственной работы, выработки решений, которые могли бы действительно способствовать разрешению тех проблем, которые сейчас на повестке», — заявила Захарова.

«Одной из целей является молодое поколение, являются дети, в том числе несовершеннолетние. На это реагировать надо, и не только публично. Должна быть реакция в том числе и в сфере законотворчества», — подчеркнула она.

По её словам, МИД РФ фиксирует прямое вмешательство в дела суверенного государства со стороны структур НАТО, при этом наглость и агрессивность вмешательства приняло беспрецедентный характер.

«Ситуация такая уже была неоднократно… беспрецедентность её заключается в том, что коллективный Запад действуют абсолютно без какой-либо правовой почвы вопреки международному праву и вопреки своим обязательствам», — указала она.