Ярославль, 10 февраля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подверг критике уборку улиц Ярославля. Об этом он написал на своих официальных страницах в социальных сетях.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«На заседании Правительства Ярославской области обратил внимание коллег на ужасающее состояние дорог в области, и в первую очередь в Ярославле. В городе — сплошной гололёд и коммунальные службы не справляются с его уборкой. Сейчас это чуть ли не главная проблема, которая волнует людей. Мне очень понятно негодование жителей города, и я его разделяю», — сказал Дмитрий Миронов.

Губернатор поручил мэрии Ярославля, администрациям районов сосредоточиться на этой проблеме. Глава региона отметил, что конце недели прогнозируются снегопады.

«Через неделю жду доклад о результатах работы и дальнейших действиях для того, чтобы люди могли спокойно и безопасно передвигаться по улицам. Буду строго спрашивать со всех исполнителей», — заявил Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Ярославское отделение ОНФ оценило уборку города на «три с минусом».