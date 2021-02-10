Архангельск, 10 февраля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Архангельской области число киберпреступлений за год выросло на 44%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД.

David Whelan Киберпреступность

«Всего в 2020 году киберпреступники похитили у жителей Архангельской области 360 миллионов рублей. Каждый третий потерпевший — преклонного возраста, старше 70 лет», — сообщил глава ведомства Александр Прядко.

С начала 2021 года в органы внутренних дел региона поступило 332 заявления о преступлениях, связанных с мошенничеством и кражами в сети интернет, в результате которых было похищено более 24 миллионов рублей.