Красногорск, 10 февраля, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Свыше шести тыс. человек планируется дополнительно привлечь для проведения весенних посевных работ в Подмосковье. Об этом 10 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Механизатор

«Привлекать кадры получается благодаря тесному взаимодействию нашего министерства с центрами занятости», — заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, благодаря внутренней миграции и работе с региональными центрами занятости на работу вышел уже 931 человек. Наиболее востребованными в рамках весенних полевых работ в Подмосковье будут такие специальности как механизаторы, растениеводы и овощеводы, операторы машинного доения, животноводы и птицеводы, а также сварщики и водители.