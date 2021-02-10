Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. «Партия роста» недоумевает по поводу сплошных проверок, которые «наслала» на заведения Центрального района Петербурга депутат городского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева. Об этом ИА REGNUM сообщили в партии, провозглашающей защиту предпринимательского сообщества.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимнее кафе

«Партия роста» создавалась как политическое движение, призванное защищать интересы массового предпринимательства перед лицом государственной машины. Поэтому сплошная проверка баров и ресторанов в Центральном районе Санкт-Петербурга, которая инициирована не кем иным, как депутатом Заксобрания именно от нашей партии, вызывает только удивление», — заявил зампредседателя партии, собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин.

Ранее Дмитриева подтвердила, что еще в декабре попросила Смольный, Роспотребнадзор, МЧС и прокуратуру проверить и приостановить работу более 40 баров, ресторанов и магазинов в центре города на основании жалоб местных жителей — в первую очередь речь идет об лицах Рубинштейна и Думской.

Однако руководство «Партии роста» не оценило этих усилий. Демин считает, что депутат, конечно, обязан реагировать на обращения жителей.

«Однако время для масштабных контрольных мероприятий выбрано крайне неудачно. Индустрия гостеприимства в Санкт-Петербурге и без того пережила тяжелый удар. Намного тяжелее, чем в других крупных городах страны. И осложнять предпринимателям попытки восстановить бизнес, когда ограничения только сняты — не слишком разумная позиция. Более того, проверки не должны проводиться ковровым методом, только точечно и по конкретным, обоснованным, предметным жалобам. Все эти бары открылись не вчера, было время и до пандемии проверить их состояние», — заявил он.

«Партия роста» обещала «со своей стороны» проконтролировать ход проверок, поскольку уже поступили сообщения о нарушении административных регламентов.