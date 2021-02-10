Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в квартире умершего пенсионера родственники обнаружили оружие, а под кроватью — немецкие гранаты времен Второй мировой войны. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Гранаты и порох

Сообщение об опасной находке в квартире дома на Дачном проспекте поступило в дежурную часть Главного управления 9 февраля. Во время разбора личных вещей скончавшегося родственника в ящике кровати его близкие обнаружили ружье, порох и гранаты. На место происшествия незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии.

«В квартире хранились пять немецких ручных гранат М39 (так называемая «ручная граната-яйцо») времён Великой Отечественной войны. С соблюдением необходимых мер безопасности гранаты и порох были вывезены на специализированный полигон и уничтожены», — уточнили в ведомстве.

Также было обнаружено охотничье гладкоствольное ружьё «ИЖ-12» 16-го калибра, которое стоит на учёте в отделе лицензионно-разрешительной работы по Кировскому району ГУ Росгвардии. Оно было зарегистрировано в установленном порядке и на законных основаниях принадлежало умершему пенсионеру.

«Оружие изъято для временного хранения», — отметили в Росгвардии. Если законные наследники умершего оформят разрешение на хранение оружия, они смогут получить его обратно.