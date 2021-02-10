Арсеньев, Приморский край, 10 февраля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. На вооружение в ВС РФ модернизированные вертолёты Ка-52М «Аллигатор», отличающиеся повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения, могут поступить в 2022 году, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России».

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ка-52

Об этом стало известно в ходе визита на лётно-испытательную станцию авиастроительной компании «Арсеньевская Авиационная Компания «ПРОГРЕСС» им. Н. И. Сазыкина» (город Арсеньев, Приморский край) полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

На станции чиновник попробовал себя в роли пилота Ка-52, испытав новый комплексный исследовательский стенд в форме полунатурной модели кабины вертолёта в ангаре.

Управляющий директора ААК «Прогресс» Юрий Денисенко доложил о реализации проекта по модернизации Ка-52, которая ведётся уже два года по поручению министра обороны России Сергея Шойгу. Он пояснил, что в 2020 г. созданы два опытных образца Ка-52М.

Эти модернизированные вертолёты «отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения».

Денисенко «Сегодня лётные испытания проходят на территории Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов», плановый срок завершения опытно-конструкторских работ — 2022 год».

Представитель лётно-испытательной станции добавил, что производитель в эти сроки укладывается, причём уже сейчас можно начать сборку Ка-52М, «чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году».

Напомним, ААК «Прогресс» выпускает ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолёта Ка-62. Ка-52М является модифицированной версий Ка-52 для армейской авиации.