Кострома, 10 февраля, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Костромской области летняя оздоровительная кампания 2021 года пройдёт с учётом «антиковидных» требований. Об этом на заседании комитета областной думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту сообщила замдиректора регионального департамента по труду и социальной защите населения Александра Лазутина.

Администрация Костромской области Летний лагерь

Ожидается, что загородные оздоровительные лагеря начнут принимать детей с 23 мая. Смены в них будут сокращены с 21 до 14 дней, загрузка составит 50% от обычной численности групп. Родителей обяжут предоставить справки об отсутствии контактов их детей с заражёнными коронавирусом людьми.

Вопрос о сохранении остальных требований, которые были актуальны для летнего сезона 2020 года — запрете выездов детей за пределы региона, «консервации» воспитателей и ребят в учреждениях на протяжении смен, решается. Окончательные требования по летнему отдыху детей прописаны в распоряжении, которые в настоящее время находится на утверждении в областной администрации. В целом, в летний сезон 2021 года в Костромской области планируют организовать отдых и досуг для почти 47 тысяч детей.