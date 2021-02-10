Калуга, 10 февраля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Долги на 3,9 млрд рублей взыскали с должников в 2020 году калужские судебные приставы, что превысило уровень 2019 года почти на 100 млн рублей. Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Татьяну Кондрашову.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области На пресс-конференции заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Татьяны Кондрашовой

Судебные приставы в соответствии с действующим законодательством наделены широким кругом мер воздействия на должников-неплательщиков. Одной из самых распространенных мер является обращение взыскание на денежные средства граждан в кредитных учреждениях. Также эффективны аресты имущества и запреты на проведение регистрационных действий с ним.

Отмечено, что ежегодно в регионе снижается количество исполнительных производств по взысканию алиментных платежей. На 1 января 2021 года таких исполнительных производств в ведомстве 6 тыс. 664. В результате применения к не выполняющим свои обязанности родителям различных мер воздействия, в том числе установления временных ограничений, ареста и реализации имущества, полномочий административной и уголовной юрисдикции, на содержание несовершеннолетних детей калужскими приставами в течение 2020 года взыскано более 193 млн рублей.

Показывают свою эффективность ограничительные меры — в праве выезда за пределы страны и в праве управления транспортными средствами. Так, на 1 января 2021 года в отношении 33,6 тысяч жителей области действуют ограничения в праве выезда за пределы страны (почти 6500 из них являются должниками по алиментам). За счёт применения данной меры в 2020 году калужскими приставами было взыскано 197 млн рублей (около 20 млн из которых оплачены в счет погашения алиментных долгов). На 1 января 2021 года в отношении должников действует 4,2 тысяч ограничений на управление транспортными средствами (почти 2,7 тысяч из них вынесены в отношении неплательщиков алиментов). За счёт применения данной меры в 2020 году взыскано 23,5 млн рублей (а том числе почти 13 млн с должников по алиментам), не считая средств уплаченных должниками на стадии предупреждения о возможности применения данной меры.