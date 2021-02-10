Челябинск, 10 февраля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё два человека пострадали от телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным полиции, пострадавшими оказались жительницы Озёрска и села Уйское. Обеим позвонили неизвестные и от имени службы безопасности банка предложили в одном случае перевести средства на «резервный счёт», чтобы защитить сбережения, а во втором — оформить кредит. Одна из гражданок в течение нескольких дней перевела мошенникам 214 500 рублей, а вторая оформила кредит на 240 тыс. рублей, а затем перевела почти 200 тыс. рублей на телефоны и счета неустановленных лиц.

Сейчас идёт расследование. Мошенникам грозит до пяти лет колонии.