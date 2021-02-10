Канберра, 10 февраля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Григор Димитров (Болгария) вышел в III круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Димитров (номер посева — 18) во II круге турнира Большого шлема обыграл Алекса Болта (Австралия) — 7:6 (7:1), 6:1, 6:2 — за 1 ч 50 мин.

В III раунде Australian Open Димитров встретится с Пабло Карреньо-Бустой (Испания).

Ранее теннисист Ник Кирьос (Австралия) обыграл француза Уго Умбера — 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.

В III круге Кирьос встретится с третьей ракеткой мира — Домиником Тимом.