Екатеринбург, 10 февраля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В мэрии Екатеринбурга прошла церемония инаугурации нового главы города Алексея Орлова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Egd.ru Инаугурация Алексея Орлова. Екатеринбург

Градоначальник принёс присягу, положив руку на устав города. Орлов получил служебное удостоверение из рук спикера городской думы Игоря Володина — именно депутаты избрали мэра руководить городом.

Также выступивший на инаугурации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил мэру, что одной из основ успеха мэра мог бы стать «понятный, компетентный диалог» с горожанами. Но до диалога градоначальник не снизошёл: после мероприятия он отказался от общения с журналистами, хотя им обещали провести брифинг с участием Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр не стал обещать, что вернёт городу народный памятник — Краснознамённую группу с Орденом Ленина. Предыдущий глава города утверждал, что Екатеринбург вновь обретёт на историческом месте незаконно снесённую композицию.