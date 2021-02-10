Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания «чистыми» получают не более 100 тыс. рублей зарплаты. Об этом заявил 10 февраля спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Так он ответил на вопрос о выступлении своего однопартийца, депутата-единоросса Анастасии Мельниковой.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

Та ранее в телеэфире заявила, что ее оклад в ЗакСе составляет 60 тыс. рублей. Несмотря на то, что она назвала почти вдвое меньшую сумму, чем даже сам Макаров, и на самом деле Мельникова получает 130 тыс. рублей, на его взгляд, актриса театра и кино была кристально честна.

«Безусловно, никакого лукавства со стороны Анастасии Рюриковны не было. Она назвала оклад, который есть у депутата. Дальше идут надбавки — за выслугу лет, председателям комиссий и комитетов», — пояснил Макаров.

Оклад депутата не может быть выше 100 тыс. рублей, убежден спикер, а сама Мельникова набирает 130 тыс. рублей положенными ей надбавками.

Макаров призвал тех, кто хочет заработать «миллионы», отказаться от идеи депутатства — там больших денег не видать.