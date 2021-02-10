Москва, 11 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий ночью движение по выделенным полосам для общественного транспорта, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедев и Ярославом Ниловым.

Дарья Драй ИА REGNUM

Поправки дополняют КоАП примечанием, в соответствии с которым водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за административное правонарушение, в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия.

«В условиях дефицита улично-дорожной сети запрет выезда на выделенную полосу в ночное время иным транспортным средствам является необоснованным и странным. Во многих странах выделенные полосы действуют не круглосуточно, а только когда они нужны», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Сейчас проезд по выделенным полосам для общественного транспорта влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет до 3 тыс. рублей.