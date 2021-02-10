Ярославль, 10 февраля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В 2020 году жители Ярославской области взяли 13 350 ипотечных кредитов на общую сумму в 25,8 млрд рублей — на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ярославское отделение Банка России.

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«Несмотря на все сложности прошедшего года мы отмечаем значительный рост ипотечного рынка в регионе, который был обусловлен, прежде всего, действием государственной льготной программы, принятой как мера поддержки для граждан и строительной отрасли. Цифры говорят о том, что многим ярославцам эта программа помогла решить свой квартирный вопрос, а жилищное строительство в Ярославле развивается», — отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

В Банке России считают, что активизации ипотечного рынка способствовала также и новая система финансирования стройки, которая защитила права дольщиков. На начало 2021 года жителями региона было открыто в банках 1113 счетов-эскроу, на которых было размещено 2,9 млрд рублей. По новой схеме уже построены и сданы 350 квартир.

Средний размер ипотечного кредита в 2020 году составил 1,9 млн руб., средний срок погашения — 18,2 лет. Общий долг ярославских ипотечных заемщиков на начало 2021 года был на уровне 55,4 млрд рублей. 99% ипотечных кредитов гасится ярославцами своевременно.