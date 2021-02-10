Москва, 10 февраля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Запрет изымать за долги домашних животных будет способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Кошка и собака

В настоящее время существует практика изъятия домашних животных у владельцев-должников в рамках исполнительного производства, отметил парламентарий.

«Это делается, как правило, не столько для непосредственного погашения долга, сколько в целях оказания давления на граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи. В результате такой практики негативные последствия наступают как для граждан, так и для самих животных», — отметил парламентарий.

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности, следует из документа.