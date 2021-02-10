Колпино, Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко приговорен Колпинским районным судом Петербурга к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Экс-замдира УФСИН Петербурга Мойсеенко осужден на 18 лет колонии

Напомним, в августе 2020 года Мойсеенко уже был осужден, вместе с подельниками, за организацию заказного убийства другого сотрудника петербургского УФСИН, совершенного в 2017 году в связи с его служебной деятельностью. Мойсеенко за это преступление получил 15 лет колонии строгого режима.

Как сообщили 10 февраля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, по «коррупционному» делу Мойсеенко обвинялся в получении взятки от генерального директора ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова и руководителя ОАО «ГСК», строившего изолятор «Кресты-2», Виткора Кудрина на общую сумму 710 753 770 рублей за совершение действий для обеспечения благоприятных условий работы АО «ГСК» и ООО «Петроинвест» при строительстве новой исправительной колонии.

«Мойсеенко вину не признал, от дачи показаний отказался», — уточнили в пресс-службе.

Суд назначил ему наказание за взятку в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

По совокупности двух преступлений Мойсеенко приговорен к 18 годам в колонии строгого режима с лишением звания «полковник внутренней службы».