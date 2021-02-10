Москва, 10 февраля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на борьбу с завышениями цен в аптеках, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

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Прежде всего, инициатива предполагает введение в понятийный аппарат терминов «аптечная сеть», «передвижной аптечный пункт», «услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения», а также изменение некоторых уже установленных законодательством терминов.

Новые поправки должны улучшить и ситуацию с обеспечением лекарствами малых населенных пунктов, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). В частности, законопроект вводит такое понятие как передвижной аптечный пункт. Сейчас такой формат реализации лекарств вообще не имеет юридического описания.

«На сегодняшний день жители сел — наиболее уязвимая категория населения в части доступа к лекарствам. В малых населенных пунктах аптек зачастую либо вовсе нет, либо есть одна-две под управлением единственного предпринимателя. Такое положение дел зачастую приводит к монопольным злоупотреблениям и завышением цен по принципу «бери, что дают», — отметил Огуль.

Согласно поправкам, сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта.

Одновременно устанавливается максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%, вводятся ограничения бонусов, которые могут брать за размещение товара аптеки со стороны производителей отечественной фармацевтической продукции.

Кроме того, депутаты обязывают аптеки информировать покупателей о наличии и минимальной цене лекарств, в том числе отечественного производства, для которых должны выделяться витрины.

Законопроектом предлагается прописать ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Ко второму чтению предполагается прописать «скрытые сети», отметил депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).

Инициатива также предполагает создание единого реестра фармацевтических работников (по аналогии с реестром медицинских работников). В реестре помимо базового образования будет отражаться информация о повышении квалификации.

Законопроект будет серьезно доработать ко второму чтению, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он отметил, что правительство РФ выразило скепсис относительно предложений депутатов по ограничениям в 20% и 5%.