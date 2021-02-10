Боровск, Калужская область, 10 февраля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Боровскому району признан судом виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщили 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что сотрудник полиции предложил жительнице Москвы передать ему 50 тысяч рублей за решение вопроса о прекращении уголовного дела в отношении её родственника, при этом сотрудник не имел полномочий по принятию указанного решения. Москвичка деньги передавать не стала и обратилась с заявлением в подразделение собственной безопасности областного УМВД. Были собраны документы, подтверждающие незаконность действий полицейского.

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в госорганах на определенный срок.