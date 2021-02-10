Кострома, 10 февраля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Костромскую компанию по торговле отходами и ломом ООО «Юпитер» заставили заплатить 3,7 миллиона рублей за загрязнение водоохранной зоны Горьковского водохранилища нефтепродуктами. Об этом 10 февраля сообщает Росприроднадзор.

https://water-rf.ru/ Горьковское водохранилище

Инцидент случился в июне 2020 года на территории грузового порта Костромы, в районе улицы Красная Байдарка. Рабочие компании вытащили на берег старую нефтеналивную баржу «Судовик» и стали резать её на части. Из баржи вылились остатки смазочных веществ, содержащие нефтепродукты. По информации Росприроднадзора, площадь загрязнения водоохранной зоны составила 700 кв. метров, содержание нефтепродуктов в почве превысило норматив в 171,95 раза.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента природных ресурсов Костромской области Сергей Иерусалимский, разлив произошёл из-за того, что рабочие «не удосужились зачистить судно перед распилом». Чиновник отметил, что если бы нефтепродукты не убрали в срок, ситуация представляла бы угрозу для экологии.

Компания устранила последствия разлива, но отказалась оплачивать штраф по иску Росприроднадзора, обжаловав решение в судах первой и второй инстанции. Несмотря на это суд встал на сторону ведомства, обязав руководителей предприятия возместить ущерб, нанесённый окружающей среде.