Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Руководство управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не возражает против возобновления работы фуд-кортов. Однако с определенными ограничениями. Об этом 10 февраля рассказали «Петербургскому дневнику» несколько участников рабочей встречи с руководством управления.

ИА REGNUM Закрытый фуд-корт в ТРЦ Петербурга

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«Операторы обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, а загрузка не может превышать 50% зала», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что правительство города уже подготовило проект постановления, разрешающего работу фуд-кортов. Но для его утверждения требовалось разрешение со стороны Роспотребнадзора.

Напомним, фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах Санкт-Петербурга закрыты с 9 ноября 2020 года.