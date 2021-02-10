Москва, 10 февраля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В 2021 году госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено более 184 млн рублей субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей по привлечению квалифицированных кадров. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании с руководителями подведомственных аграрных вузов и региональных органов управления АПК, сообщает пресс-служба ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Субсидии предоставляются по двум направлениям. Первое предусматривает компенсацию предприятиям до 90% затрат на оплату труда и проживание студентов техникумов и вузов, обучающихся по сельхозспециальностям, привлеченных для прохождения практики. В 2021 году данное мероприятие затронет 37 регионов, участие в программе примут не менее 4,5 тыс. студентов, на эти цели выделено 150 млн рублей. Вторым направлением является возмещение сельхозтоваропроизводителям до 90% расходов по ученическим договорам, заключенным с обучающимися по сельскохозяйственным специальностям в техникумах или вузах работниками. В этом году на программу предусмотрено более 34 млн рублей. В ней принимают участие 40 регионов, планируется заключить более 500 договоров.

В настоящее время прорабатывается внесение изменений в механизм господдержки, чтобы расширить охват участников данных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российских аграриев беспокоит нехватка рабочих рук. Минсельхоз, Минтруд и МВД проработают вопрос о привлечении иностранных граждан к сезонным сельскохозяйственным работам в 2021 году

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