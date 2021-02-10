Ново-Огарево, Московская область, 10 февраля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Порядок определения заработных плат в бюджетной сфере России должен быть максимально прозрачным. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Александра III помните? Я уже говорил об этом. Он как-то сказал: когда докладывает Дурново, мне все понятно, ему, похоже, непонятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему всё понятно, мне непонятно. Когда Кривошеин, был такой министр путей сообщения, тут уже непонятно ни мне, ни ему», — заявил Путин.

«Посмотрите: средняя зарплата у нас по региону, средний доход по региону, а высчитываемые для научной сферы 200% — от среднего дохода по трудовой деятельности по региону. Ну надо объяснить, что это такое, чтобы это было понятно и прозрачно! И не только руководителям министерств и ведомств, а гражданам. Здесь ведь нет ничего сложного, люди разберутся! Но тогда не будет складываться впечатления, что власть их надувает», — указал он. Президент попросил учесть это обстоятельство и «ничего такого в будущем не допускать».