Красногорск, 10 февраля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Росздравнадзор проверит причину гибели трех пациентов в больнице подмосковного Одинцово. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что граждане могли погибнуть по причине прекращения подачи кислорода. Поручение проверить данный инцидент дал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Контрольные мероприятия будет проводить территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области.

В сообщении указано, что ЧП произошло в реанимации Никольской больницы в Одинцове. В результате происшествия погибли трое пациентов, которые проходили в этом медицинском учреждении лечение от COVID-19.