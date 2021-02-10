Москва, 10 февраля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Победа

«Выстрелы в прошлое — это всегда разрушение будущего», — заявила в ходе дискуссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), отметив, что современный мир стоит на решениях Нюрнбергского трибунала.

Ужесточается наказание за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные с использованием интернета.

Наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го года до 3-х лет, либо принудительных работ на срок до 5-ти лет, либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

«Это формула повышения ответственности», — отметила Яровая, указав, что вводится квалифицированный состав преступления.