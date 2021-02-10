Ярославль, 10 февраля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославле для детей родителей-мусульман в детском саду № 233 из меню исключили свинину. Об этом в социальных сетях рассказал один из авторов жалоб на питание. Он разместил ответ прокуратуры Ярославской области.

Yarregion.ru Детский сад

Прокуратура региона проводила проверку по обращению, которое поступило от уполномоченного по правам ребёнка при президенте России. Как следует из ответа, в декабре 2020 года в детский сад поступило обращение от одной из матерей о замене свинины. Заявление было удовлетворено, а также издан приказ о замене отдельных блюд в ежедневном меню для питания детей.

«Прокуратурой города Ярославля в департамент образования мэрии города Ярославля направлено информационное письмо о недопущении в деятельности дошкольных учреждений города при организации питания ущемления прав различных национальностей и конфессий, проживающих на территории города», — говорится в ответе прокуратуры.

Как сообщили в самом детском саду, изменения в меню были внесены добровольно, без вмешательства прокуратуры.

«Действительно, в администрацию детского сада поступили просьбы о замене свинины для детей из мусульманских семей. Мы связались с поставщиком — «Комбинатом соцпитания» — и поинтересовались, можно ли сделать такую замену. Получив добро, мы приобрели для садика необходимое дополнительное оборудование и теперь производим для детей-мусульман замены свинины на говядину», — рассказала порталу «ЯрНьюс» заведующая детским садом №233 Светлана Зарубина.

Как сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля, этот случай не единичный.

«Все, кто обращается к нам о замене продуктов по религиозным, медицинским или иным соображениям — мы делаем замену продуктов. При этом для замены блюд нужны весомые причины. Иначе будет вакханалия. Такая замена делается только для тех родителей, которые обратились. Права других детей никак не нарушаются, они продолжают есть то, что привыкли. В целом такие случаи не единичны. Некоторым детям противопоказана курица, кому-то другие продукты. Религиозные соображения тоже бывают, мы всегда внимательно рассматриваем такие просьбы, чтобы не допускать конфликтов», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Как подчеркнули в департаменте образования, в питании детей используются нежирные сорта свинины, которые разрешены для детей.