Ново-Огарево, Московская область, 10 февраля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. На практике зарплаты научным сотрудникам рассчитывают относительно среднего дохода по трудовой деятельности, что не соответствует первоначальному замыслу. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мы всё время говорим о том, что уровень заработных плат научных сотрудников должен быть 200% от среднего по экономике региона. Но считают-то на самом деле, как выяснилось, не от среднего по экономике, а от чего считают? М, Валерий Николаевич?» — спросил Путин.

«От среднего дохода по трудовой деятельности», — ответил министр науки Валерий Фальков.

Президент отметил, что этот показатель отличается от среднего по экономике региона.

«Это второе, на что я хочу обратить внимание. Ну, слушайте, ведь когда мы говорим публично, много раз повторяем одно и то же: среднее по экономике такое-то. Ну люди же смотрят! Тем более речь идёт о научных сотрудниках, считать умеют не хуже нас с вами, а может, и получше. Ну, тогда надо так и сказать: от среднего дохода по трудовой деятельности, и объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы всё было понятно, ясно и прозрачно», — указал Путин.