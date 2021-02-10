Брюссель, 10 февраля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Европарламент принял комплексные политические рекомендации по достижению углеродно-нейтральной, устойчивой, свободной от токсичных веществ и полностью замкнутой экономики не позднее 2050 года. Отчет, заслушанный 10 февраля, был поддержан 574 депутатами при 22 голосовавших против и 95 воздержавшихся, является ответом на План действий Еврокомиссии по экономике замкнутого цикла.

Иван Шилов ИА REGNUM Заседание Европейского парламента

Об этом 10 февраля 2021 года сообщает информационное агентство Eureporter.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что необходимо установить обязательные цели на период до 2030 года в отношении использования материалов и потребительского поведения, охватывающие весь жизненный цикл каждой категории продуктов, имеющейся на рынке ЕС. Они также призывают Еврокомиссию предложить обязательные показатели для переработки конкретных продуктов по секторам.

Европарламент настоятельно призывает Еврокомиссию принять в 2021 году новое законодательство, расширяющее сферу действия директивы по экодизайну, чтобы включить в нее продукты, не связанные с энергетикой. Это позволит установить стандарты для конкретных продуктов. Согласно новым стандартам, такие продукты должны быть долговечными, многоразовыми, легко ремонтироваться, не быть токсичными, быть легко модернизированы и переработаны, содержать переработанное содержимое и быть ресурсо‑ и энергоэффективными.

Депутат из Нидерландов от партии «Обновляя Европу» Ян Хуитемасказал в своём докладе: «Переход к экономике замкнутого цикла — это экономическая возможность для Европы, которую мы должны использовать. Европа — континент, не богатый ресурсами, но у нас есть навыки, опыт и способность вводить новшества и развивать технологии, необходимые для построения замкнутой экономики и безотходного общества. Это создаст новые рабочие места, приведет к экономическому росту и приблизит нас к достижению наших климатических целей. Это беспроигрышный вариант».

В ходе пленарного заседания депутаты Европарламента также подчеркнули, что достижение целей Европейского зеленого курса станет возможным только в том случае, если ЕС перейдет на модель экономики замкнутого цикла, и что это изменение создаст новые рабочие места и возможности для бизнеса. Они считают, что существующее законодательство, регулирующее отходы, должно быть реализовано более тщательно, и также необходимо предпринять дополнительные меры для ключевых секторов и продуктов, таких как текстиль, пластмассы, упаковка и электроника.

В марте 2020 года Еврокомиссия приняла новый «План действий в области экономики замкнутого цикла для более чистой и конкурентоспособной Европы». Дебаты по положениям плана состоялись в октябре 2020 года в комитете по окружающей среде. Доклад был принят 27 января 2021 года.

Согласно плану, ожидается, что потребление материалов во всём мире удвоится в следующие сорок лет, а количество ежегодно образующихся отходов увеличится на 70% к 2050 году. Также прогнозируется более 90% потерь биоразнообразия и питьевой воды из-за добычи и переработки ресурсов.