Ново-Огарево, Московская область, 10 февраля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Правительство России должно досконально изучить ситуацию с окладами в бюджетной сфере. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Прошу правительство совместно с субъектами РФ крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще — вообще бюджетников во всех сферах и в регионах страны», — заявил Путин.

«Современные цифровые, информационные возможности — мы это видели в условиях эпидемии — позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста. Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть», — подчеркнул он.

По его словам, на выходе должна получиться «полная, объективная, исчерпывающая картина».

«Такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организации. Я вас попрошу — да, это непростая работа — но нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника. А главное, нужно подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», — указал президент.