Красноярск, 10 февраля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В России продолжается подготовка к пожароопасному сезону 2021 года. Авиалесоохрана и Рослесхоз проводят Всероссийские учения парашютистов-десантников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

Отдел по связям c общественностью ФБУ «Авиалесоохрана» Учения Авиалесоохраны

Подготовка к пожароопасному сезону проводится во всех регионах РФ — как на земле, так и в воздухе. Лесные пожарные станции готовят к борьбе с огнём технику: бульдозеры, вездеходы, тракторы.

Парашютисты-пожарные и десантники-пожарные начали сборы и тренировки по спускам на спусковых устройствах с вертолётов.

По данным пресс-службы, воздушные тренировки и сборы проводятся по требованиям безопасности каждый год. Они начинаются со Всероссийских учений главных (старших) инструкторов парашютно-десантных пожарных служб региональных баз авиаохраны лесов и Федеральной Авиалесоохраны.

31 января стартовала теоретическая подготовка. А сейчас идут практические Всероссийские учения, осуществляются спуски с вертолёта Ми-8. После спусков начнутся прыжки с парашютами.

Местом спецподготовки уже много лет является аэропорт «Шушенское», находящийся в Красноярском крае. Этот аэропорт расположен в центре России, что позволяет стягивать сюда главных инструкторов парашютно-десантных пожарных служб из разных регионов страны — от Мурманской области до Чукотки.

Парашютисты-десантники на сборах сдают нормативы по физподготовке, экзамены по тактике и технике тушения лесных пожаров, аварийно-спасательной подготовке, радиосвязи и так далее.

Воздушные тренировки включают в себя обязательное выполнение пяти-семи спусков на спусковом устройстве с высоты 20−40 м с вертолёта Ми-8 и 12 прыжков с самолёта Ан-2 со спецпарашютом «Лесник-3» с высоты 800−1000 м в заданный квадрат.

После завершения Всероссийских тренировок и сборов начнётся подготовка к пожароопасному сезону парашютистов-десантников региональных баз авиационной охраны лесов.

Напомним, Рослесхоз, Федеральная и региональные базы авиационной охраны лесов обсудили на Всероссийском круглом столе задачи на предстоящий пожароопасный сезон и механизмы взаимодействия в 2021 году.

Отметим, площадь российских лесов составляет свыше 1 млрд 100 млн га. Более 90% лесных массивов располагается на удалённых и труднодоступных территориях. Там, где нет дорог, тушение пожаров обеспечивают парашютисты-десантники Авиалесоохраны.

За 2020 году в лесном фонде РФ ликвидировали более 11,5 тыс. лесных пожаров.

7 июля 2021 года Российской Авиалесоохране исполняется 90 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров.

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