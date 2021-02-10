Москва, 10 февраля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Не стоит забывать о причинах, по которым въезд для иностранных граждан в Россию был приостановлен. А главной причиной была эпидемическая обстановка из-за пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

«Стоит ли подвергать страну риску новой волны распространения коронавируса, особенно учитывая тот факт, что в республиках Средней Азии ситуация с этим заболеванием отнюдь не благополучна.

Интересы крупных игроков (а именно они в основном привлекают сезонных работников) сельскохозяйственного сектора, как и строителей, также лоббирующих открытие границ, понятны. Им нужна дешевая рабочая сила.

Ручной труд на полях при прополке и сборе урожая тяжел, и среди российских граждан находится не так много желающих им заниматься.

Причем проблема эта тянется еще с советских времен, когда в сезон на полевые работы привлекали школьников, студентов и даже служащих. Но не стоит забывать, что общая ситуация с рабочими местами в стране на фоне кризиса не очень благоприятна.

Стоит ли решать проблемы этих секторов в ущерб всей экономике и эпидемической ситуации? Тем более, что контролировать то, в какие отрасли в реальности направятся приезжие, довольно сложно.

Опять же, заработанные деньги они увезут с собой, в отличие от граждан РФ, которые потратили бы их на российском рынке.

Конечно, привлекать к сезонным работам учащихся или военных, как в советские времена, сейчас даже организационно сложно. Но кратковременно можно было бы направить на поля людей, получающих пособия по безработице.

А уж если и привлекать иностранцев, то с четко прописанными обязательствами конкретного работодателя, который завозит их в страну, и организацией обязательной вакцинации», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд, Минсельхоз и МВД РФ проработают вопрос привлечения мигрантов для сезонных полевых работ. Такое поручение дала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

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