Калуга, 10 февраля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Калужской области 98,5% отходов сортируются на пяти специализированных комплексах. На утилизацию направляется более трети от общей массы твёрдых коммунальных отходов, сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ региона Руслана Маилова.

Фото министерства строительства и ЖКХ Калужской области Участники круглого стола обсудили создание эффективной системы обращения с отходами

Развитие отходоперерабатывающей промышленности для кратного уменьшения мусора, подлежащего захоронению на полигонах — в числе ключевых задач регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Так, отдельные предприятия специализируются на вторичной переработке пластмасс, стекла, макулатуры, отходов пленки полиэтилена. Кроме того, на основе отходов изготавливается альтернативное топливо.

По мнению заместителя руководителя профильного ведомства, для дальнейшего увеличения доли пригодного для утилизации вторсырья необходимо расширять инфраструктуру для раздельного сбора отходов. Эта работа проводится в области с июля 2019 года. В 2020 году в муниципалитетах области установлено более 650 контейнеров для сбора «сухой» фракции ТКО и 30 гринбоксов. До июля 2021 года на определенных муниципалитетами площадках будут установлены ещё 1500 специализированных контейнеров и около 40 гринбоксов.

«В целях расширения рынка вторичных ресурсов и внедрения доступных технологий на предприятиях отходоперерабатывающей промышленности на территории области планируется утилизация органических отходов растительного и животного происхождения методом мембранного компостирования. Он обеспечивает быструю и безопасную для окружающей среды переработку. Этот метод широко применяется за рубежом и получил распространение в России. Например, в Московской области данная технология используется для производства технического компоста и высококачественных органических удобрений», — сказал Руслан Маилов.