Саранск, 10 февраля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Мордовию 10 февраля с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Мордовии

В ходе поездки уже прошла встреча с врио главы республики Артёмом Здуновым. Стороны обсуждали вопросы социально-экономического развития республики, реализации национальных проектов, комплексного развития территорий.

Кроме того, речь шла о мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, а также массовой вакцинации жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в республику поступило ещё 5040 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего до этого момента в республике был привит 18 471 человек, из этого числа полностью завершили процесс вакцинации 2612 человек.

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