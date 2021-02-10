Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. «Почта России» планирует в 2021 году открыть в крупных районах и населенных пунктах Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 новых отделений, а также провести 40 ремонтов. Об этом 10 февраля сообщил директор макрорегиона Северо-Запад «Почта России» Дмитрий Серебренников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Почта

По его словам, со сменой организационно-правовой формы 1 октября 2019 года, когда «Почта России» стала акционерным обществом, произошла кардинальная перестройка всех процессов внутри компании, пересмотр всех каналов взаимодействия с клиентом. Кроме того, почта изменила свой взгляд на свою позицию, признав, что компания теперь не монополист, а полноценный игрок конкурентного рынка.

«Это первое большое изменение в парадигме внутри почты», — отметил Серебренников.

Поэтому в 2020 году почта начала обновлять основные производственные фонды и процессы. Так, за прошлый год, несмотря на пандемию, компания смогла не только сохранить производственные мощности, но и зайти в СЗФО в «глубокую стадию модернизации». За 12 месяцев организации удалось значительно модернизировать автопарк, на данный момент он обновлен почти на 80%. А также полностью проиндексировать заработные платы сотрудников основного производства.

«Объемы этих инвестиций по СЗФО более 1 млрд рублей», — уточнил Серебренников.

Еще одним важным изменением в работе почты стала полная модернизация всей логистики СЗФО — в 2020 году была проведена инсталляция большой сортировочной автоматизированной машины в третьем по объему логистическом центре Петербурга. Она, по словам спикера, стала одной из самых современных машин, которая есть в России на сегодняшний день.

«Мы стали быстрее, эффективнее, Мы пришли к внушительным итогам о минимизации потерь, которые происходят на этапе сортировки», — добавил спикер.

Помимо этого в 2020 году, несмотря на все сложности пандемии, — коронавирусные ограничения, снижение объема транзакции корпоративных клиентов, компания инвестировала в развитие отделений почтовой связи почти 140 млн рублей и эту цифру в 2021 году не планируют снижать.

«Мы планируем провести почти 40 ремонтов и 12 открытий в Петербурге и Ленинградской области. Это все районы с массовой застройкой, где появляются большие жилые комплексы. Это проблемные наши локации, которые мы, на текущий момент, неполноценно обслуживаем, где существует нехватка отделений — Шушары в Петербурге, а также в населённых пунктах Ленобласти — Кудрово, Мурино, Новое Девяткино», — резюмировал он.