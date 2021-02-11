Совещание с членами правительства Владимир Путин начал с темы зарплат бюджетников. Он напомнил, что на недавнем заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции к нему обратилась сотрудница одного из научных учреждений Новосибирска Анастасия Проскурина , которая сообщила о низком уровне зарплаты.

Ближе к вечеру президент проведет закрытую встречу с главными редакторами российских средств массовой информации. Такие встречи являются ежегодной традицией для главы государства.

В среду, 10 февраля 2021 года, президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России. Основной темой для обсуждения с премьером, вице-премьерами и министрами станет совершенствование в РФ института банкротства. С докладом на эту тему выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов .

Вопрос достойной оплаты труда для научных сотрудников и граждан, занятых в сфере здравоохранения, образования и социальных сферы, вновь стал актуален. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Президент России потребовал от правительства подробно проанализировать уровень зарплат не только научных работников, но и всех работников бюджетной сферы. Также он указал на безусловную необходимость выполнения майских указов относительно заработных плат и их соответствия установленным нормативам по соотношению со средней зарплатой в регионах.

Ряд государственных служб склонны заниматься подгонкой формальных показателей. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Правительство России должно досконально изучить ситуацию с окладами в бюджетной сфере. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Владимир Путин потребовал публичности и прозрачности при установлении минимальных уровней оплаты труда в бюджетных учреждениях. Чтобы молодые люди, поступающие на работу в такие учреждения, могли точно представлять, от какого уровня они могут строить свою дальнейшую карьеру. При этом президент указал, что этот уровень не означает приравнивания его к МРОТу.

Правительству России необходимо обратить внимание на то, как устанавливаются в регионах базовые ставки окладов научных сотрудников. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства России.

На практике зарплаты научным сотрудникам рассчитывают относительно среднего дохода по трудовой деятельности, что не соответствует первоначальному замыслу. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Порядок определения зарплат научным сотрудникам в России требует реформы. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Публикация научного журнала The Lancet о результатах третьей фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V» повышает не только уровень доверия к самой вакцине, но и к самому журналу. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Порядок определения заработных плат в бюджетной сфере России должен быть максимально прозрачным. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

15:24 10.02.2021

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что граждане страны будут доверять действующей власти. Об этом глава государства заявил 10 февраля на совещании с членами правительства РФ.

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Читайте подробнее: Путин надеется на доверие граждан России к власти

15:45 10.02.2021 Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 10 февраля 2021 kremlin.ru

16:11 10.02.2021 Президент России Владимир Путин раскритиковал «игры в статистику» некоторых служб, которые, по его словам, занимаются «подгонкой показателей». Критика президента коснулась отчетов о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы. «Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер. Однако очень часто мы видим — во всяком случае бывает так, что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей», — отметил Путин.

16:46 10.02.2021 В 2021 году предполагается выделить на развитие первичного звена здравоохранения 90 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ. «Это серьезные средства, а в целом за пять лет — 550 миллиардов рублей. Надо, чтобы ни один рубль не ушел куда-то, на какие-то другие цели и все эти средства использовались эффективно», — отметил президент.

17:00 10.02.2021 «Первичное звено здравоохранения — это самая востребованная часть медицинской службы, именно в поликлиники, амбулатории, ФАПы чаще всего обращается население. В среднем в год таких обращений около 1 миллиарда в нашей стране. Первичное звено здравоохранения является лицом здравоохранения», — заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр отчитался о том, что было сделано в предыдущие годы. «В первую очередь это было направлено на сельское здравоохранение. Введены в эксплуатацию были в 2020-м, в 2019 годах 1396 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также, усиливая сельское здравоохранение, было приобретено 985 мобильных комплексов. Работа продолжалась в прошлом году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку. Но помимо материально-технической базы мы продолжали повышать эффективность поликлиник. В 2020 году уже 6 тысяч поликлинических подразделений, то есть более 70 процентов из всех учреждений такого типа, начали работать по принципам новой модели поликлиники. Это подразумевает под собой использование бережливых технологий, которые позволяют врачам более комфортно работать. Это новая экономика, пациенты тратят в поликлинике меньшее количество времени. Причем, хочу сказать, что 2877 поликлиник из общего количества — это именно детские поликлиники», — рассказал Мурашко.

17:41 10.02.2021 Первый вице-премьер Андрей Белоусов kremlin.ru

18:23 10.02.2021 Глава Минфина России Антон Силуанов на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что в 2020 году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. «10 миллионов человек и 10 триллионов вложений в инструменты финансового рынка. У нас всего депозитов в банках 35 триллионов, то есть соотношение уже серьезное. Поэтому, безусловно, мы здесь должны этот вопрос очень серьезно отрегулировать. Причины такого интереса — это, конечно, низкие процентные ставки, с одной стороны, по банковским депозитам, а с другой стороны — развитие цифровых технологий и простота, доступность открытия инвестиционных счетов. Это можно сделать в рамках простых инструментов: по гаджету, по телефону открыть инвестиционный счет и начинать работать на финансовом рынке», — отметил министр. Он сообщил, что минфин готовит законопроект, «защищающий граждан от агрессивной политики со стороны финансовых посредников, финансовых институтов, которые предлагают сложные инвестиционные продукты людям».

19:28 10.02.2021 Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 10 февраля 2021 kremlin.ru

23:23 10.02.2021 Президент России Владимир Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ поделился подробностями разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где речь шла об инциденте с Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника встречи. По словам Путина, он предлагал помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента бразцов, и заверил, что если найдут «хоть что-то», то уголовное дело будет заведено «в ту же секунду». «Да секрета здесь, наверное, и нет. Можете рассказать», — разрешил Путин.

07:16 Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 10 февраля 2021 kremlin.ru

07:49 Беседа президента России с редакторами российских СМИ имеет традиционный характер. Она проходит «традиционно где-то раз в год», по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В этом году — «через телевизор».

08:05 Минобрнауки России разместил на своём сайте информацию о докладе главы ведомства Валерия Фалькова президенту РФ «о проработке ситуации, о которой накануне рассказала научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН». По данным Минобрнауки, в прошлом году среднемесячная заработная плата Анастасии Проскуриной составила 44 129 рублей, из которых 25 тысяч рублей — должностной оклад. В 2019 году вместе с полученным грантом РФФИ уровень ее ежемесячной заработной платы составлял 57 375 рублей.

08:10 Министр Фальков подчеркнул, что до Института цитологии и генетики финансирование доведено в нужный срок в полном объеме — 795 миллионов 200 тысяч рублей. В соответствии с решением президента, в прошлом году научным учреждениям по всей стране дополнительно было выделено 4 миллиарда 897 миллиона 585 тысяч рублей, из них 10 миллионов — Институту цитологии и генетики. При этом Валерий Фальков отметил, что в соответствии с действующим законодательством распределение заработной платы между научными сотрудниками осуществляет руководство института на основании положения об оплате труда и штатного расписания.

08:11 Валерий Фальков также обратил внимание президента на то, что в научных институтах трудятся 5 категорий научных сотрудников, большая часть которых — младшие научные сотрудники. Министр отметил, что именно их заработные платы не дотягивают до 200% от средней по экономике. «Отмечу, что в расчет средней заработной платы научных сотрудников не входит учет оплаты труда руководителя учреждения и его заместителя. Мы внимательно смотрим за соотношением заработных плат руководителей и основного персонала. Сегодня оно составляет не более, чем один к восьми», — сказал Валерий Фальков.

08:11 «Мы проанализировали динамику оплаты труда научных сотрудников с 2018 года. Так, в 2018 году в Институте цитологии и генетики средняя заработная плата научных сотрудников составила 64 тыс. 500 рублей. На тот момент это 204% от средней зарплаты по экономике региона. В 2019 году она несколько снизилась, составила 61 100 рублей. Это было 182 процента. В 2020 году средняя заработная плата составила 67 200 рублей. Если добавить к этому гранты Российского фонда фундаментальных исследований, то получается, что установленный показатель — 200 процентов от средней по экономке — в данном конкретном учреждении был выполнен», — подчеркнул глава Минобрнауки России.

08:13 «Одним из показателей эффективности работы ректоров мы установили такой параметр, который говорит о том, сколько сотрудников учреждения получают эти 200% от среднего от трудовой деятельности, а сколько — не получают. Я думаю, что эту практику можно распространить и на научно-исследовательские институты и другие учреждения научной сферы«, — отреагировал Владимир Путин.